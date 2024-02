Wyjątkowy mecz! Siatkarska legenda zagrała przeciwko byłemu klubowi (WIDEO)

Jelena Blagojević wróciła do Tauron Ligi i już pierwsze ligowe starcie miało dla niej wyjątkowy podtekst. Serbska przyjmująca, która reprezentuje obecnie barwy Grot Budowlanych Łódź, zagrała przeciwko klubowi, w którym występowała przez sześć sezonów. Jak Blagojević zaprezentowała się w tym meczu?

Jelena Blagojević w polskiej ekstraklasie siatkarek grała od 2016 roku. Pierwszy sezon rozegrała w Chemiku Police (2016–17), w barwach którego sięgnęła po mistrzostwo Polski. Sześć kolejnych lat występowała w klubie z Rzeszowa. Wywalczyła cztery srebrne (2020, 2021, 2022, 2023) oraz jeden brązowy (2019) medal mistrzostw Polski. Choć zabrakło tego najcenniejszego krążka, serbska przyjmująca stała się legendą klubu. W barwach Developresu zdobyła też Puchar Polski (2022) oraz dwa Superpuchary (2021, 2022) i grała w Lidze Mistrzyń. W Tauron Lidze rozegrała wcześniej 188 meczów, aż 161 z nich w rzeszowskiej drużynie.





Zobacz także: Jelena Blagojević jak Cristiano Ronaldo! Kapitalne zagranie nogą w finale

Z rzeszowską drużyną rozstała się w maju 2023 roku. Obecny sezon rozpoczęła w chińskim klubie Shenzhen Zhongsai. Po zakończeniu rozgrywek postanowiła wrócić na polskie parkiety, jednak nie do Rzeszowa, ale do Łodzi. Blagojević podpisała kontrakt z Grot Budowlanymi, który obowiązuje do końca obecnego sezonu.

Zadebiutowała w minioną środę, w ćwierćfinale Pucharu CEV w wygranym 3:1 meczu z Beziers VB. Pierwszy ligowy mecz po powrocie to starcie z byłym klubem – PGE Rysice Rzeszów. Grot Budowlani przegrali 1:3, a Blagojević zdobyła w tym spotkaniu 14 punktów. Pojawiła się w trakcie pierwszego seta, a w kolejnych partiach była już w wyjściowym składzie. Jak wyglądały statystyki doświadczonej siatkarki? 13/32 = 41% skuteczności w ataku + 1 blok; 35% pozytywnego przyjęcia.

Jak Jelena Blagojević zagrała w meczu z drużyną PGE Rysice Rzeszów? Zobacz w materiale wideo: