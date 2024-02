Zniszczoł prowadził po pierwszej serii i fantastycznym skoku na odległość 146 metrów. Jego przewaga nad drugim Ryoyu Kobayashim wynosiła ponad 12 punktów. Tym samym szansa na najlepszy wynik w tym sezonie była wymarzona.



Zobacz także: Terminarz Pucharu Świata w skokach 2023/2024



W drugiej serii to wiatr rozdawał karty. Dużo było niespodzianek, a skoczkowie często pojawiali się na belce, by za chwilę z niej zejść. Napięcie wytrzymał m.in. Wellinger, który skoczył aż 149 metrów i objął prowadzenie.



Kiedy na belce pojawił się Zniszczoł, wystarczyło mu skoczyć 137,5 metra, by wygrać i osiągnąć największy sukces w karierze. Tak się jednak nie stało. Polak uzyskał 130,5 metra i spadł na ósme miejsce.

Obok Wellingera na podium znaleźli się jeszcze Kobayashi oraz Gregor Deschwanden.

W sobotę Zniszczoł również zajął ósme miejsce.

W czołowej "30" znalazło się jeszcze dwóch innych Polaków. Dawid Kubacki był 18., a Kamil Stoch - 23. W kwalifikacjach odpadli Piotr Żyła i Paweł Wąsek.

Wyniki:

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 237,6 pkt (139,0 m/149,0 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 235,6 (144,5/146,0)

3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 231,8 (145,0/152,0)

4. Daniel Tschofenig (Austria) 229,9 (137,5/151,0)

5. Marius Lindvik (Norwegia) 226,1 (142,0/142,0)

6. Stefan Kraft (Austria) 222,3 (141,0/143,0)

7. Timi Zajc (Słowenia) 221,5 (134,0/153,0)

8. Aleksander Zniszczoł (Polska) 218,0 (146,0/130,5)

9. Roman Koudelka (Czechy) 213,2 (132,0/145,0)

10. Ren Nikaido (Japonia) 206,2 (136,0/140,5

...

18. Dawid Kubacki (Polska) 185,3 (130,0/132,5)

23. Kamil Stoch (Polska) 164,5 (128,0/125,5)

Klasyfikacja Pucharu Świata (po 16 z 32 zawodów):

1. Stefan Kraft (Austria) 1129 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 951

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 896

4. Jan Hoerl (Austria) 661

5. Pius Paschke (Niemcy) 566

6. Anze Lanisek (Słowenia) 550

7. Karl Geiger (Niemcy) 520

8. Michael Hayboeck (Austria) 480

9. Marius Lindvik (Norwegia) 428

10. Manuel Fettner (Austria) 394

...

23. Aleksander Zniszczoł (Polska)131

25. Dawid Kubacki (Polska) 129

26. Piotr Żyła (Polska) 117

27. Kamil Stoch (Polska) 93

39. Paweł Wąsek (Polska) 42

56. Maciej Kot (Polska) 4

Puchar Narodów:

1. Austria 3793 pkt

2. Niemcy 3059

3. Słowenia 2209

4. Norwegia 1653

5. Japonia 1490

6. Polska 736