Kiedy mecz otwarcia i finał MŚ 2026? Znamy daty!

Znamy pierwsze szczegóły ws. mistrzostw świata 2026! Mecz otwarcia mundialu zostanie rozegrany 11 czerwca na Estadio Azteca w Meksyku, a Met Life Stadium w stanie New Jersey będzie gospodarzem finału, który odbędzie się 19 lipca. Gospodarzami turnieju będą Meksyk, USA oraz Kanada.

Estadio Azteca będzie pierwszą areną w historii, na której rozegrane zostaną mecze trzech edycji MŚ. Meksyk był też gospodarzem w latach 1970 i 1986.



Na tym stadionie odbył się też m.in. słynny ćwierćfinał, w którym Argentyna ograła Anglię 2:1 po dwóch słynnych trafieniach Diego Maradony - jednym zdobytym ręką i drugim po rajdzie przez połowę boiska.

Kanada swój pierwszy mecz zagra w Toronto, a USA - w Los Angeles. Gospodarze mundialu są oczywiście zwolnieni z eliminacji.

Finał odbędzie się na położonym w New Jersey obiekcie Met Life Stadium, na którym swoje mecze rozgrywają futboliści amerykańscy New York Giants i New York Jets.

W mundialu w 2026 roku po raz pierwszy weźmie udział 48 reprezentacji. Zobaczymy na nim 104 mecze.

PAP