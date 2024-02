W pierwszym niedzielnym meczu 20. kolejki PlusLigi dojdzie do starcia wicemistrza Polski z brązowym medalistą ubiegłorocznych rozgrywek. Kto okaże się lepszy w tej potyczce? O której godzinie mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów? Gdzie obejrzeć mecz ZAKSA - Resovia?

Grupa Azoty ZAKSA nowy rok rozpoczęła od trzech przegranych w polskiej lidze - przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi (1:3), Aluron CMC Warta Zawiercie (1:3), Skrze Bełchatów (3:0). Kędzierzynianom udało się jednak przełamać niemoc i zwyciężyli już dwa spotkania - ze Stalą Nysa (3:0) i w ostatniej kolejce na własnym parkiecie pokonali Indykpol AZS Olsztyn.

Ostatni mecz ZAKSY był niezwykle ciekawy i trwał pięć setów. W pierwszej partii lepiej spisywali się zawodnicy Indykpolu wśród których pewnie punktowali Moritz Karlitzek, Alan Souza i Szymon Jakubiszak. Po drugiej stronie siatki pierwsze skrzypce grał Łukasz Kaczmarek, ale sam nie dał rady odrobić start i to goście wygrali pierwszego seta (23:15). W drugiej odsłonie ZAKSA od razu wyszła na prowadzenie dzięki serwisom Kaczmarka i stopniowo powiększała przewagę, by finalnie wygrać 25:20.

W trzecim secie olsztynianie prowadzili już 13:18, ale wtedy kędzierzynianie rzucili się do odrabiania start (20:20). Końcówka seta należała jednak do wicemistrzów Polski ZAKSA miała trzy piłki setowe. Pierwszych dwóch nie wykorzystali, ale przy trzeciej Karlitzek zaserwował daleko w aut (25:23). O wygranej całego meczu zadecydował tie-break. W nim świetnie bronili się goście. Indykpol miał nawet piłkę na remis, ale jej nie wykorzystał i Kaczmarek pewnym atakiem po skosie zakończył piątego seta (15:13) i cały mecz 3:2.

Asseco Resovia po wygranym meczu z ekipą Ślepsk Malow Suwałki (3:1) odniosła dwie porażki z rzędu. Najpierw na wyjeździe przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie (1:3), a w ostatniej kolejce okazała się gorsza od Jastrzębskiego Węgla, który już w pierwszym secie od stanu 13:13 zaczął "odskakiwać" rywalom. Skutecznym atakiem i blokiem popisał się Norbert Huber, kolejne punkty dołożył Tomasz Fornal i po chwili set zakończył się zwycięstwem mistrza Polski (25:21).

W drugiej odsłonie Asseco Resovia po czasie wziętym przez trenera Giampaolo Medeiego przy stanie 1:1 zaczęli budowanie przewagi nad rywalem (4:1,14:11, 18:15). Goście w końcówce zbliżyli się na dwa oczka (22:20), ale nie zdołali odrobić strat. W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakował Karol Kłos (25:22). W trzeciej partii najpierw prowadzili jastrzębianie, ale Resovia doprowadziła do remisu 17:17 i szybko go straciła po własnych błędach - przegrali seta 21:25. W decydującym czwartym secie zawodnicy Asseco Resovii zostali rozgromieni 14:25 i przegrali całe spotkanie 1:3.

Jeśli ZAKSA wygra to spotkanie to może wskoczyć na dziewiątą pozycję w tabeli, bo do PGE GiEK Skra Bełchatów (która właśnie jest dziewiąta) traci jedno "oczko", choć ma na swoim koncie jeden mecz mniej. Rzeszowianie natomiast dzięki zwycięstwu umocnią się na czwartej pozycji w tabeli i jednocześnie powiększą przewagę nad piątym Treflem Gdańsk, który ma od nich dwa punkty mniej.

Kto wygra spotkanie ZAKSA - Asseco? Czy znów Łukasz Kaczmarek zagra fenomenalne zawody? A może Karol Kłos doprowadzi swój zespół od zwycięstwa?

Kiedy mecz ZAKSA - Resovia? O której godzinie mecz ZAKSA - Resovia? Gdzie obejrzeć mecz ZAKSA - Resovia?

Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

Karolina Zielonka, Polsat Sport