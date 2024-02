We Włoszech wszystko wskazuje na to, że w walce o tytuł liczą się już tylko Inter Mediolan - 54 punkty oraz Juventus - 53. Trzeci AC Milan ma po 22 kolejkach osiem punktów straty do lokalnego rywala, przy czym lider rozegrał o jeden mecz mniej. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.