Trzy Polki na podium klasyfikacji generalnych Pucharu Świata

Juniorska reprezentacja Polski, której występy wspiera sponsor główny PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w znakomitym stylu zakończyła udział w Pucharze Świata. W rywalizacji w Japonii biało-czerwoni za sprawą naszych juniorek trzykrotnie stawali na podium. Druga na dystansie 1000 metrów była Wiktoria Dąbrowska, która o 0,04 sekundy przegrała złoto z Meike Veen.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy to! Kolejny medal dla Polski w Pucharze Świata

Wygrana pozwoliła Holenderce wyprzedzić prowadzącą Polkę o punkt w klasyfikacji generalnej PŚ. Dąbrowska wraz z Hanną Mazur i Zofią Braun dorzuciła kolejny krążek w sprincie drużynowym. W Japonii Polki zajęły w tej konkurencji trzecie miejsce, ustępując jedynie Holenderkom i Kazaszkom. Trzeci krążek finału PŚ w Hachinohe był natomiast autorstwa Mazur. 15-letnia zawodniczka UKS Orlica Duszniki-Zdrój, która kilka dni temu zdobyła pierwszy dla polskiego łyżwiarstwa medal zimowych młodzieżowych igrzysk olimpijskich, tym razem zgarnęła brąz na dystansie 500 metrów, zaś piąta była Dąbrowska.

Dzięki rezultatom w Japonii obie Polki uplasowały się na podium klasyfikacji generalnej PŚ – srebro wywalczyła Dąbrowska, a Mazur brąz. Drugie miejsce w końcowym, pucharowym rankingu w biegu masowym kobiet zajęła natomiast Braun, która w niedzielnej rywalizacji była czwarta. – Bardzo się cieszę z tych sukcesów, natomiast z przekroju całego sezonu na pewno jest mały niedosyt jedynie ze srebra na 1000 metrów – mówiła po finale PŚ 17-letnia Dąbrowska.

Z dobrej strony w Hachinohe pokazali się również polscy juniorzy. Czwarty na 1500 i szósty na 1000 metrów był Szymon Wojtakowski, który wraz z Kacprem Abratkiewiczem i Mateuszem Śliwką zajął siódme miejsce w sprincie drużynowym. Dwaj ostatni okazali się natomiast najlepszymi naszymi panczenistami w biegu na 500 metrów. Dziewiąty był Abratkiewicz, a Śliwka uplasował się tuż za nim. W czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnych juniorskiego PŚ dla poszczególnych dystansów znalazło się łącznie czterech Polaków. Na 1500 metrów piąty był Wojtakowski (siódmy na 1000 metrów), a Śliwka dziewiąty. Z kolei na 500 metrów szóstą lokatę zajął Abratkiewicz, a dwa miejsca niżej sklasyfikowano Antoniego Plutę.

– Cieszymy się z biegów w ten weekend. Dziewczyny zajęły świetne miejsca, tak samo jak chłopcy. W grupie panuje bojowe nastawienie, że równie dobrze będzie za tydzień – podsumowuje Roland Cieślak, trener reprezentacji Polski juniorów w łyżwiarstwie szybkim.

Juniorski PŚ w Hachinohe to nie koniec ścigania nastoletnich panczenistów w tym mieście. Za kilka dni odbędą się tam mistrzostwa świata juniorów, a jednymi z kandydatek do medali będą m.in. Dąbrowska, Mazur czy Braun. Polska reprezentacja czeka na miejsce na podium tej imprezy od 2019 roku. Pięć lat temu we włoskim Baselga di Pine trzy medale wywalczyła Karolina Bosiek (srebro na 1500 i 3000 metrów oraz brąz na 1000 metrów).

Informacja prasowa