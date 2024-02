Lewandowski i Messi w jednej drużynie? Szalona wizja

Inter Miami – Beckham w gabinecie, Messi na boisku

Inter Miami to jeden z najgorętszych tematów w piłkarskim świecie. Właścicielem klubu z Florydy jest słynny David Beckham. Była gwiazda m.in. Manchesteru United i Realu Madryt tworzy w Stanach niezwykły projekt, do którego zdecydowało się dołączyć mnóstwo świetnych piłkarzy.

Niekwestionowaną gwiazdą Interu Miami jest Leo Messi. Mistrz świata, legenda Barcelony, ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki po odejściu z PSG wybrał grę za oceanem. Argentyńczyk od razu rozkochał w sobie amerykańską publiczność, a fragmenty z jego niesamowitych zagrań zyskały status "virali" w mediach społecznościowych.

Messi to jednak nie jedyna wielka postać w Interze Miami. Obok niego w barwach klubu zarządzanego przez Beckhama występują jego dawni koledzy z Barcelony: Jordi Alba i Sergio Busquets, a od niedawna piłkarzem zespołu z Florydy jest Luis Suarez!

Konstelacja gwiazd w Miami jest zatem imponująca i dosłownie zapiera dech w piersiach! Czy w tym zespole jest jeszcze miejsce dla Roberta Lewandowskiego?

Konflikt Lewandowskiego z Messim?

Polak najprawdopodobniej nie trafi do Interu Miami, bo… nie chce go tam Messi! Dlaczego? Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski i Messi nie pałają do siebie sympatią, a ich konflikt trwa od kilku lat.

W 2021 roku Messi, odbierając Złotą Piłkę, docenił Lewego i otwarcie powiedział o tym, że nagroda za 2020 rok powinna trafić w jego ręce. Wówczas Polak był murowanym kandydatem do triumfu, ale redakcja "France Football" zrezygnowała z przyznania nagrody z powodu pandemii koronawirusa.

Kapitan reprezentacji Polski nie odpłacił się jednak podobną uprzejmością i nie zagłosował na Argentyńczyka w plebiscycie FIFA The Best! To miało stać się zarzewiem konfliktu, który eksplodował na mundialu w Katarze.

Podczas jednej z akcji w meczu Polska – Argentyna Lewandowski sfaulował Messiego. Kapitan naszej kadry chciał przeprosić Argentyńczyka, jednak ten… bezceremonialnie go zignorował!

Messi w grudniu 2023 roku udzielił wywiadu, w którym powiedział:

- Wkurzały mnie wypowiedzi Lewandowskiego, ponieważ kiedy zdobyłem Złotą Piłkę, naprawdę czułem to, co o nim powiedziałem. Zignorowałem go podczas meczu, ponieważ to był on, byłem zły i pomyślałem, że nie powinien mówić tego, co powiedział. Byłem bardzo zły. Czy celowo chciałem go przedryblować, ponieważ to był on? Tak.

Nieprzychylny stosunek Messiego do Lewandowskiego to z pewnością spora przeszkoda w transferze naszego zawodnika do Interu Miami. Argentyńczyk jest kluczową postacią zespołu i to wokół niego Beckham chce budować swój piłkarski projekt. Z pewnością legenda Barcelony ma sporo do powiedzenia w kwestii pozyskiwania nowych piłkarzy.

Ponadto Messi ma świetne relacje z Luisem Suarezem. Obaj panowie znają się z występów w "Dumie Katalonii", a ich przyjacielskie stosunki nie są tajemnicą. Argentyńczyk z pewnością nie chce, by ktokolwiek konkurował o miejsce w pierwszej jedenastce z jego dobrym kolegą.

Czy Lewandowski zagra w innej drużynie MLS?

Lewandowski od lat jest łączony z przeprowadzką do USA i grą w tamtejszej lidze. Przed laty Polak kilkukrotnie spędzał wakacje w Stanach Zjednoczonych, co tylko wzmogło częstotliwość podobnych doniesień. Kapitan reprezentacji Polski wydawał się zauroczony życiem za oceanem, a przeprowadzka do USA miała być tylko kwestią czasu.

Niedawno, w wywiadzie dla "Bild", "Lewy" zapowiedział, że nie wyobraża sobie przenosin do MLS nawet po zakończeniu swojej gry dla FC Barcelona.

- Przed pandemią koronawirusa ten pomysł mocno chodził mi po głowie. Ale jakoś zmieniłem zdanie. Po rozdziale w Barcelonie trudno mi sobie wyobrazić, bym tam zagrał.

Wydaje się zatem, że Polak w najbliższym czasie nie zamieni Hiszpanii na Stany Zjednoczone. Lewandowski zapewnia, że wraz z rodziną jest szczęśliwy w Barcelonie i nie myśli o przeprowadzce.

Nie ulega jednak wątpliwości, że chętnych na "Lewego" nie brakuje. W kolejce po usługi napastnika stoją m.in. Chicago Fire czy Los Angeles Galaxy, a parol na Polaka zagięły także kluby z Arabii Saudyjskiej, które mają w zanadrzu niezwykle przekonujący argument – ogromną ilość petrodolarów!

KN, Polsat Sport