ATP w Marsylii: Alejandro Davidovich Fokina - Gregoire Barrere. Relacja live i wynik na żywo

Czas na rozpoczęcie zmagań w turnieju w Marsylii. Obrońcą tytułu i najwyżej rozstawionym zawodnikiem we francuskim turnieju jest Hubert Hurkacz. Polak nie będzie miał jednak łatwej drogi do obrony trofeum. Po drodze czeka na niego kilku znakomitych zawodników do których należy Alejandro Davidovich Fokina. Hiszpan w swoim pierwszym meczu zmierzy się z Gregoirem Barrerem. Relacja live i wynik na żywo z meczu Alejandro Davidovich Fokina - Gregoire Barrere na Polsatsport.pl. Początek o 13:30.