Hurkacz jest turniejową "1", wobec czego w pierwszej rundzie nie grał. Polak bardzo dobrze zaczął 2024 rok. Doszedł do ćwierćfinału Australian Open, w którym po długiej walce przegrał z Daniiłem Miedwiediewem. Wrocławianinowi udało się też awansować na najlepsze w życiu 8. miejsce w rankingu ATP.

ZOBACZ TAKŻE: Wyeliminowała Igę Świątek z Australian Open i wpadła w kryzys. Problemy Czeszki

Jego rywal to 56. zawodnik tego notowania. W pierwszym meczu w Marsylii nie bez problemów wygrał z reprezentującym gospodarzy Benjaminem Bonzim. We wcześniejszym turnieju, również rozgrywanym we Francji (Montpellier) doszedł do ćwierćfinału.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Aleksander Szewczenko na Polsatsport.pl.