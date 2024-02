Magda Linette wyszła z dołka. Polka ze zwycięstwem w Abu Zabi!

Wydaje się, że to co najgorsze Magda Linette powoli ma za sobą. Polka przerwała serię czterech porażek z rzędu i awansowała dziś do II rundy turnieju Abu Zabi. 31-latka pokonała w dwóch setach Alexandre Eale.

Nie tak początek sezonu wyobrażała sobie Magda Linette. Przed rokiem Polka była jedną z największych rewelacji stycznia. 31-latka awansowała do półfinału Australian Open i została 21. rakietą świata.

Niestety to już melodia przeszłości. Aktualny sezon to jak na razie pasmo rozczarowań dla Linette, która od początku roku wygrała tylko jedno spotkanie. Najwięcej kosztował ją mecz pierwszej rundy Australian Open z Karoliną Woźniacką. Polka skreczowała w drugim secie, co przełożyło się na utratę punktów i spadek w rankingu.

Forma miała pojawić się podczas turnieju w Hua Hin, ale w Tajlandii Linette również nie przeszła nawet I rundy.

Szybka podróż i zgłoszenie się do zmagań w Abu Zabi okazało się dobrym ruchem. W pierwszej rundzie Polka mierzyła się z Alexandrą Ealą. 18-latka to aktualnie 187. zawodniczka rankingu, ale jest jedną z najbardziej uzdolnionych tenisistek młodego pokolenia. Absolwentka akademii tenisowej Rafy Nadala w 2022 roku wygrała juniorski US Open.

W pierwszej partii tenisistki długo wygrywały swoje podanie po długich wymianach piłek granych przeważnie z głębi kortu. Bez większego elementu ryzyka. W tie-breaku 31-letnia poznanianka prowadziła już 4-0, ale rywalka zdołała wyrównać na 4-4. Ostatni punkt w tej partii sędzia przyznał Polce po weryfikacji wideo.

W premierowym gemie drugiego seta nastąpiło pierwsze w spotkaniu przełamanie podania. W gorszej sytuacji znalazła się Filipinka, która przy pierwszej okazji odrobiła straty. Eala i w kolejnym gemie straciła punkt po swoim serwisie. Bardziej doświadczona Linette zaczęła grać dokładniej, a rywalka nie ustrzegała się prostych strat, w tym podwójnych błędów serwisowych.

Polka w następnej rundzie zmierzy się z rozstawioną z nr 6 Brazylijką Beatriz Haddad Maią (13. WTA), która pokonała Chinkę Xiyu Wang (60.) 6:2, 7:6 (7-4).

Magda Linette (Polska) - Alexandra Eala (Filipiny) 7:6 (7-4), 6:1