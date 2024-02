Probierz usłyszał to ze sceny. Nie było mu do śmiechu (WIDEO)

Niestety, Zielińskiego nie było na uroczystości, a nagrodę w jego imieniu odebrał jego tata Bogusław. Na scenie pojawili się Marek i Gabriela Profusowie - właściciele firmy Profus Management - wydawcy tygodnika "Piłka Nożna", którzy co roku wręczają statuetkę w najważniejszej kategorii - Piłkarza Roku.

Już po ogłoszeniu, kto jest zwycięzcą, gdy głos miał zabrać tata Zielińskiego, kilka słów do mikrofonu wypowiedziała Gabriela Profus, która postanowiła zwrócić się do siedzącego wśród gości selekcjonera reprezentacji Polski - Michała Probierza.

- Z tego, co ja wiem, to pan Piotr jest bardzo sympatycznym, ambitnym, młodym człowiekiem. I wierzę w to, że ta nagroda wreszcie się należy. I wiem, że na pewno wyjdziemy wreszcie i zagramy troszeczkę lepiej. To do pana Probierza - zaznaczyła.

Wówczas na sali rozległy się gromkie brawa oraz można było usłyszeć salwy śmiechu. Kamery Polsatu Sport zauważyły jednak nietęgą minę samego selekcjonera.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski pod wodzą Probierza już 21 marca rozegra półfinał baraży o Euro 2024. Na PGE Narodowym ekipa Biało-Czerwonych zmierzy się z Estonią. W przypadku wygranej nasi piłkarze stoczą bój o awans ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia.