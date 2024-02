To potencjalny rywal siatkarzy Projektu Warszawa! Poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Challenge

Siatkarze Mint Vero Volley Monza wygrali półfinałową rywalizację z Galatasaray Stambuł i awansowali do finału Pucharu Challenge. Zagrają w nim z lepszą drużyną z drugiej pary półfinałowej Projekt Warszawa – Akaa Volley.

W pierwszym meczu półfinału drużyna z Monzy bardzo pewnie wygrała na własnym terenie 3:0. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, dominowali w bloku, a drużyna ze Stambułu w żadnym z trzech jednostronnych setów nie była w stanie zbliżyć się do rywali. W rewanżu ekipa z Italii musiała wygrać dwa sety i zrobiła to pewnie i najszybciej jak było można. Wyniki 16:25 w pierwdzej i 20:25 w drugiej partii oznaczały, że to siatkarze Monzy zagrają w finale Pucharu Challenge 2024.

Zobacz także: Księgowy wszedł na boisko podczas meczu PlusLigi! Zobacz, co się później stało (WIDEO)

Mint Vero Volley Monza zmierzy się w finale ze zwycięzcą drugiej półfinałowej rywalizacji Projekt Warszawa – Akaa Volley. Drużyna z Polski w pierwszym meczu wygrała na wyjeździe 3:0, a rewanż zostanie rozegrany w środę na Torwarze.

Wyniki półfinałów Pucharu Challenge siatkarzy:

2024-01-31: Mint Vero Volley Monza – Galatasaray Stambuł 3:0 (25:17, 25:14, 25:16)

2024-02-06: Galatasaray Stambuł – Mint Vero Volley Monza (16:25, 20:25

2024-01-30: Akaa Volley – Projekt Warszawa 0:3 (18:25, 20:25, 14:25)

2024-02-07: Projekt Warszawa – Akaa Volley (środa, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport Extra).