Puchar Króla: Real Sociedad - Mallorca. Relacja live i wynik na żywo

Czas na pierwszy półfinał Pucharu Króla. O awans do najlepszej dwójki powalczą Real Sociedad i Mallorca. Która z drużyn awansuje dalej? Relacja live i wynik na żywo z meczu Real Sociedad - Mallorca na Polsatsport.pl. Początek od godziny 21:00.

"Na papierze" zdecydowanym faworytem pierwszego z półfinałów Pucharu Króla jest Real Sociedad. W tym sezonie drużyna z kraju Basków prezentuje bardzo skuteczny futbol. Potwierdzeniem tych słów jest 6. pozycja w La Liga i awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym piłkarze Realu zmierzą się z francuskim PSG. Awans do półfinału Pucharu Króla Baskowie wywalczyli, pokonując Celtę Vigo. Dwa ostatnie ligowe występy to z kolei dwa bezbramkowe remisy. Drużyna z San Sebastian podzieliła się punktami z Rayo Vallecano i Gironą.

Z kolei zawodnicy Mallorki w poprzedniej rundzie Pucharu Króla wyeliminowali rewelację tego sezonu, ekipę Girony. Dobrej formy z rozgrywek pucharowych klub z Majorki nie był w stanie przenieść na ligę. W dwóch ostatnich meczach piłkarze prowadzeni przez Javiera Aguirre dwukrotnie schodzili z boiska pokonani. Dotkliwa była zwłaszcza wysoka porażka 0:4 z Athletikiem Bilbao.

W tym sezonie obie drużyny rywalizowały ze sobą w ligowym starciu na Reale Arena. Górą był Real Sociedad, który wygrał 1:0. Baskowie z dziewięciu ostatnich meczów Mallorcą, wygrali aż osiem razy. W ostatnich 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach drużyna z San Sebastian doznała tylko jednej porażki.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Real Sociedad - Mallorca na Polsatsport.pl. Początek od godziny 21:00.