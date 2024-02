Sensacyjne doniesienia! Gwiazdor skoków kończy karierę!

Według doniesień słoweńskich mediów, Peter Prevc we wtorkowe wczesne popołudnie zamierza ogłosić zakończenie kariery na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Takie informacje wywołały olbrzymią konsternację w ojczyźnie skoczka, który jeszcze niedawno zajął piąte miejsce w konkursie Pucharu Świata w Wiśle.

Prevc to jedna z legend współczesnych skoków narciarskich i jeden z najlepszych zawodników tego sportu w XXI wieku. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów, takich jak triumf w Pucharze Świata (2015/2016) oraz dwukrotnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Do tego należy dodać zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni (2015/2016), cztery medale olimpijskie i osiem medali mistrzostw świata. W dotychczasowej karierze 57-krotnie stawał na podium PŚ, wygrywając 23 konkursy.

W tym sezonie 31-latkowi daleko do życiowej formy, ale nie można powiedzieć, że spisuje się fatalnie. Świadczy o tym nie najgorsza 13. pozycja w "generalce" Pucharu Świata. W niedawnym konkursie na skoczni w Wiśle zajął wysokie piąte miejsce. To plus wciąż stosunkowo młody wiek sprawia, że zapowiadana przez słoweńskie media decyzja Prevca o końcu kariery już teraz - wzbudza w jego kraju niemałe poruszenie.

Nieoficjalnie mówi się, że Słoweniec boryka się z kłopotami zdrowotnymi spowodowanymi wieloletnią karierą. W miniony weekend na zawodach w Willingen zajął odpowiednio 20. oraz 13. miejsce. Najprawdopodobniej doświadczony skoczek dokończy ten sezon, a jego ostatnimi konkursami będą zmagania w rodzimej Planicy - 22 oraz 24 marca, które jednocześnie zakończą tegoroczny cykl PŚ.