Przed nami kolejny mecz zespołu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Ekipa z PlusLigi w środę rozegra swój drugi mecz z drużyną Halkbank Ankara. Kiedy mecz Ankara - ZAKSA? O której godzinie mecz Ankara - ZAKSA? Transmisja meczu Ankara - ZAKSA w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Poprzednie starcie tych dwóch zespołów na arenie międzynarodowej miało miejsce pod koniec stycznia tego roku. Był to bardzo wyrównany mecz, o którego wyniku musiał zadecydować tie-break. Ostatecznie wicemistrzowie Polski byli w stanie sięgnąć po zwycięstwo w swojej hali.

Teraz czas na rewanżowe starcie. Warto przypomnieć, że środowe spotkanie będzie decydujące. Zwycięzca tej rywalizacji zapewni sobie awans do kolejnej rundy europejskiego pucharu. Triumfator meczu Halkbank Ankara – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z ekipą Cucine Lube Civitanova.

Należy podkreślić, że nadchodzące spotkanie może okazać się sporym wyzwaniem dla trzykrotnych triumfatorów Ligi Mistrzów. Zespół z Kędzierzyna-Koźla mierzy się bowiem ze sporymi problemami kadrowymi.

– Z chorobami zmagamy się już od dłuższego czasu. Raz jedna osoba wypada ze składu z tego powodu, raz druga. To pewnie jest konsekwencja tego, że gramy zanim do końca się wyleczymy. Pewnych rzeczy, organizmu nie oszukamy. Dlatego bardzo ciężko prognozować, jakim składem wystąpimy w Ankarze. Sprawy kadrowe u nas bardzo szybko się zmieniają. Jednak bez względu na to w jakim zestawieniu wyjdziemy na boisko, damy z siebie wszystko – powiedział rozgrywający ZAKSY Marcin Janusz.

Kiedy mecz Ankara - ZAKSA? O której godzinie mecz Ankara - ZAKSA? Transmisja TV i stream online

Data meczu Ankara - ZAKSA to środa 7 lutego. Godzina meczu Ankara - ZAKSA to 16:00. Transmisja meczu Ankara - ZAKSA w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

