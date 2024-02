Po 90 minutach i dogrywce w meczu Republiki Południowej Afryki z Republiką Zielonego Przylądka nie było bramek. W serii rzutów karnych oba zespoły pomyliły się łącznie aż sześć razy, z czego RPA tylko dwukrotnie, dzięki czemu wygrała 2:1.



W półfinale RPA zmierzy się z Nigerią. W piątkowych ćwierćfinałach Nigeria pokonała Angolę 1:0.

Do ostatniej chwili pod znakiem zapytania stał występ Victora Osimhena, reprezentanta Nigerii i najlepszego piłkarza Afryki w 2023 roku. Wygląda jednak na to, że napastnik Napoli ostatecznie poradził sobie z problemami zdrowotnymi i będzie do dyspozycji trenera.

Relacja live i wynik na żywo meczu Nigeria - RPA od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP