Od 0:2 do 3:2! Super-rezerwowy bohaterem meczu PlusLigi

Ekipy z Gdańska i Lublina to obok warszawskiego Projektu największe pozytywne zaskoczenia obecnego sezonu. Trefl do dwudziestej kolejki wygrał jedenaście meczów, Bogdanka dwanaście. Wyższe miejsce w tabeli, piąte, zajmował zespół z Trójmiasta. Szóstą Bogdankę wyprzedzał jednak tylko o dwa punkty co oznaczało tyle, że stawką środowego spotkania była pozycja tuż za plecami czołowej czwórki.

Mecz nie miał wyraźnego faworyta. Nieznacznie więcej szans na zwycięstwo można było dawać siatkarzom Trefla, którzy w obecnych rozgrywkach świetnie spisują się przed własną publicznością. W środę rozgrzali ją już pierwszą akcją, w której atakowali aż sześciokrotnie, zanim w końcu Mikołaj Sawicki zdobył punkt na 1:0. Chwilę później wyszli na dwupunktowe prowadzenie po błędzie w ataku Alexandre'a Ferreiry i taki stan rzeczy utrzymywał się do wyniku 7:5. Potem goście wyrównali na 7:7, a następnie, od wyniku 11:11, zdobyli trzy punkty z rzędu i to oni prowadzili 14:11.

Trefl dopiero w końcówce seta zdołał zmniejszyć straty - po błędzie dotknięcia siatki Jana Nowakowskiego i punktowym serwisie Aleksieja Nasewicza zbliżył się na 21:20. Gospodarze nie zdołali jednak odebrać lublinianom zwycięstw. W ostatnich akcjach skuteczny był Damian Schulz i to właśnie jeden z jego ataków dał Bogdance wygraną 25:23.

Drugą partię znów lepiej rozpoczęli gracze z Gdańska i znów, na podobnym etapie partii, zostali prześcignięci przez gości, przegrywając trzy kolejne wymiany od stanu 7:5. Przez kilka kolejnych minut trwała walka punkt za punkt, aż w końcu inicjatywę zaczęli przejmować siatkarze z Lublina. Najpierw Nowakowski zatrzymał blokiem Jana Martineza i dał Bogdance prowadzenie 16:14. Do trzech punktów przewagę zespołu trenera Massimo Bottiego powiększył skutecznym atakiem w kontrze Ferreira (19:16).

Trefl w końcowym fragmencie znów ścigał rywali i tym razem zrobił to skuteczne - dwie kolejne punktowe zagrywki Nasewicza dały gdańszczanom remis 23:23. Ostatnie słowo należało jednak do zawodników Bogdanki. Przy piłce setowej Lukas Kampa niedokładnie wystawił do Sawickiego, ten tylko kiwnął na drugą stronę, a w odpowiedzi mocno uderzył Ferreira. Goście wygrali 26:24 i w całym meczu prowadzili już 2:0.

W trzeciej odsłonie Kampa zastąpił w pierwszej szóstce Kamila Droszyńskiego, a Nasewicz Kewina Sasaka, i role na boisku się odwróciły - na początku nieznaczną przewagę miał zespół z Lublina (2:4, 7:9), a potem to gospodarze podnieśli jakość swojej gry i najpierw wyrównali, a następnie wyszli na prowadzenie. Skuteczny blok Sawickiego oraz asy Karola Urbanowicza (zmienił na placu gry Jodana Zaleszczyka) i Nasewicza pozwoliły im odskoczyć na cztery punkty (15:11). Od tego momentu już do końca seta gracze Trefla trzymali przeciwników na dystans, który ostatecznie, za sprawą piątego i szóstego punktowego serwisu Nasewicza w tym meczu, wyniósł aż osiem punktów (25:18).

W czwartym secie początkowo warunki gry znów dyktowała Bogdanka. Bardzo dobrze spisywali się Schulz, Ferreira i Tobias Brand. Gdy ten ostatni zatrzymał blokiem Nasewicza, goście prowadzili już 11:6. "Gdańskie lwy" nie złożyły jednak broni i dzięki połączeniu dobrej gry w polu serwisowym oraz w obronie wyrównały na 18:18, a chwilę później, gdy zagrywka Piotra Orczyka (kolejny rezerwowy, który został na boisku na dłużej - w miejsce Sawickiego) wpadła w sam narożnik boiska, prowadziły 20:19.

Do wygrania seta gdańszczanom wystarczyła jedna piłka setowa - przy wyniku 24:23 rozgrywający świetny mecz Nasewicz zablokował Schulza i Trefl wyrównał na 2:2 w setach.

Na początku tie-breaka gospodarze zablokowali Branda, skorzystali na błędzie w ataku Ferreiry i szybko wyszli na trzypunktowe prowadzenie (4:1). Po czasie na żądanie trenera Bottiego Bogdanka wyrównała na 4:4 (atak w aut Nasewicza, as Schulza), ale potem dwóch kolejnych akcji nie skończył portugalski przyjmujący lublinian (aut i blok Urbanowicza) i drużyny zmieniały strony przy prowadzeniu Trefla 8:5.

Kilka minut później, gdy Niemiec zablokował Mateusza Malinowskiego, gdańszczanie wygrywali 14:10 i mieli pierwszego meczbola. I tym razem nie potrzebowali więcej niż jednej szansy - atak Malinowskiego podbił Piotr Orczyk, a Sasak uderzył obok bloku rywali i spotkanie się zakończyło.

Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Nasewicz. Młody atakujący Trefla zanotował znakomity występ. Choć nie grał od początku, zdobył aż 26 punktów. Atakował ze skutecznością 59 procent (17/29) i zagrał siedem asów serwisowych.

Wygrana Trefla oznacza, że zespół z Trójmiasta umocnił się na piątej pozycji w tabeli. Przewagę nad szóstą Bogdanką powiększył jednak tylko o jeden punkt i obecnie ma nad lublinianami trzy "oczka" przewagi. Do czwartej Asseco Resovii Rzeszów traci z kolei trzy punkty.

PlusLiga, 20. kolejka

Trefl Gdańsk - Bogdanka LUK Lublin 3:2 (23:25, 24:26, 25:18, 25:23, 15:10)

Trefl: Kamil Droszyński (1), Kewin Sasak (9), Jan Martinez (9), Mikołaj Sawicki (13), Jordan Zaleszczyk (5), Patryk Niemiec (12), Voitto Koykka (libero) oraz Aleksiej Nasewicz (26), Lukas Kampa (1), Piotr Orczyk (7), Karol Urbanowicz (5).

Bogdanka: Marcin Komenda, Damian Schulz (21), Alexandre Ferreira (17), Tobias Brand (11), Jan Nowakowski (9), Marcin Kania (2), Thales Hoss (libero) oraz Maciej Krysiak, Mateusz Malinowski (2), Damian Hudzik (4), Jakub Wachnik, Jakub Nowosielski.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport