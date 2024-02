Po 19. kolejkach rozgrywek PlusLigi Bogdanka LUK Lublin znajduje się na szóstym miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 34 punktów (12 zwycięstw – 7 porażek). Drużyna Trefla zajmuje piąte miejsce i ma na swoim koncie 36 punktów (11 zwycięstw – 8 porażek).

W poprzedniej kolejce gdańszczanie niespodziewanie przegrali na wyjeździe z KGHM Cuprum Lubin 2:3. Lublinianie natomiast pewnie pokonali u siebie PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0.

W dotychczasowej historii rywalizacji obu ekip w PlusLidze bilans meczów jest korzystny dla Trefla (4—1). Jedyne zwycięstwo drużyna z Lublina odniosła jednak w obecnym sezonie (5. kolejka, 10 listopada), pokonując Trefla u siebie 3:2 (15:10 w tie-breaku). Najlepszym zawodnikiem (MVP) tamtego spotkania wybrany został Mateusz Malinowski. Kto wygra w Ergo Arenie?

– Czekają nas dwa, bardzo emocjonujące i ważne spotkania. Jesteśmy pozytywnie nastawieni i będziemy robić wszystko, by wygrać i zdobyć komplet punktów. Gramy u siebie i jestem pewny, że przy wsparciu naszych kibiców osiągniemy założone przez nas cele. Zespoły Bogdanki i Skry to bardzo silne drużyny, które nie raz pokazały, co potrafią. My na pewno będziemy walczyć i pokażemy naszą najlepszą siatkówkę na najwyższym poziomie – powiedział siatkarz Trefla Piotr Orczyk.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Trefl Gdańsk – Bogdanka LUK Lublin w środę 7 lutego o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.