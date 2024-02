Trefl Gdańsk odkrył pierwszą kartę! Ten siatkarz zagra w klubie w przyszłym sezonie

Piotr Orczyk dołączył do Trefla Gdańsk w sezonie 2022/23, po dwóch latach gry w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Przyjmujący dopiero w obecnym sezonie mógł w pełni pokazać swoje umiejętności, ponieważ rok wcześniej, w jednym z pierwszych meczów zerwał więzadło w prawym kolanie. Kontuzja ta wykluczyła go z gry na wiele miesięcy, jednak przez cały ten czas pozostawał on pod opieką wykwalifikowanego sztabu gdańskiej drużyny. Przyjmujący indywidualnie pracował z fizjoterapeutą Piotrem Ślugajskim i trenerem przygotowania fizycznego Wojciechem Bańbułą i to właśnie pod ich czujnym okiem wracał do pełnej sprawności.

Od początku obecnego sezonu Piotr Orczyk prezentuje znakomitą formę i wielu spotkaniach jego wspaniała dyspozycja i determinacja przeważały o końcowych wynikach meczów.

– Bardzo się cieszę, że kolejny sezon rozegram w Gdańsku. Pamiętam i nadal jestem wdzięczny za to, że kiedy zerwałem więzadła w kolanie w poprzednim sezonie, mogłem liczyć na wsparcie i opiekę ze strony klubu. To zaufanie, jakim zostałem obdarzony spowodowało, że postanowiłem przedłużyć kontrakt. Tym samym, chcę kontynuować swoją misję w gdańskim zespole oraz dać drużynie i gdańskim kibicom wszystko co najlepsze z mojej strony. Cała moja rodzina bardzo dobrze czuje się w Gdańsku. To właśnie tutaj, rok temu urodził się mój syn. Biorąc wszystkie te aspekty pod uwagę uważam, że jest to najlepsza decyzja jaką mogłem podjąć. Wierzę, że w następnym sezonie wspólnie dostarczymy wszystkim kibicom dużo pozytywnych, sportowych emocji i będziemy walczyć o najwyższe cele – powiedział Piotr Orczyk.

Nowa umowa z siatkarzem została podpisana na sezon 2024/25. Swojego zadowolenia z przedłużenia kontraktu Piotra Orczyka nie kryje również Dariusz Gadomski.

– Bardzo się cieszę, że Piotr Orczyk zostaje w zespole na kolejny sezon. To dla nas ogromny powód do dumy i radości, gdyż Piotr stanowi nieodłączny element naszej drużyny. Od powrotu do pełnej sprawności po kontuzji Piotr nie tylko w pełni pokazuje swoje umiejętności sportowe, ale również niesamowite zaangażowanie i profesjonalizm. Jego determinacja, ciężka praca i oddanie sprawiły, że stał się kluczowym graczem Trefla Gdańsk. Jestem przekonany, że dzięki przedłużeniu kontraktu będziemy mogli kontynuować naszą wspólną drogę ku osiągnięciu kolejnych sukcesów i wyznaczaniu następnych, wspólnych celów – stwierdził prezes Trefla Gdańsk.