Wraca Hybrid MMA! Skibiński i Sowiński w głównych walkach

Organizacja Hybrid MMA przy współpracy z Tuco Promotion zadebiutowała w telewizji Polsat 15 grudnia 2023 roku. Podczas gali w Lesznie obejrzeliśmy dwa ciekawe powroty. Na polską ziemię wrócił Daniel Skibiński, a po kilkuletniej przerwie w klatce zameldował się Krzysztof Kułak. Obaj wygrali swoje pojedynki.



Właściciele Hybrid MMA Mikołaj Kołacki i Łukasz Szulc nie zamierzają zwalniać tempa i już 1 marca wracają z kolejnym dużym wydarzeniem. Razem z Tuco Promotion przygotowali kilka świetnie zapowiadających się pojedynków w różnych formułach.



- Hybrid MMA to grupa, która przebojem weszła na polski rynek mieszanych sportów walki. Ściągnęła Daniela Skibińskiego i dała mu szansę zawalczyć po dłuższej przerwie w Polsce. Promotor Mikołaj Kołacki cały czas bombarduje wszystkich swoimi pomysłami. I mówię tu o prawdziwych bombach, które już niedługo zaskoczą fanów sportu nad Wisłą. Zawodnikom trudno jest się oprzeć, kiedy widzą oferty z Hybrid. Sam Mikołaj ma w planach opanowanie w najbliższym czasie polskiego rynku sportów walki - zaznaczył dyrektor sportowy Tuco Promotion Adam Makówka.



- Hybrid MMA 3 będzie naszą najmocniejszą galą. Cały czas się rozwijamy i staramy z wydarzenia na wydarzenie podnosić poziom sportowy. Postawiliśmy na uznane nazwiska, jak i też na zawodników lokalnych, trenujących na co dzień pod okiem Marcina Wójcika w GŁD Piła, a także w klubie Sporty Walki Piła - powiedział współwłaściciel Hybrid MMA Mikołaj Kołacki.



W walce wieczoru po raz kolejny zobaczymy wspomnianego Skibińskiego. Czołowy polski półśredni w grudniu pokonał Alissona Marreirę, który w ostatniej chwili wskoczył na zastępstwo. "Skiba" wcześniej występował w Cage Warriors, gdzie wygrał jeden pojedynek i przegrał trzy. Teraz przed zawodnikiem trenującym w Poznaniu następne wyzwania.



Skibiński (20-9, 8 KO, 1 SUB) chce ciągle podnosić poprzeczkę. W Pile jego rywalem będzie Leonardo Damiani (11-6-1, 2 KO, 6 SUB). Włoch walczył dla najlepszych federacji w Europie. Wygrywał walki w Cage Warriors czy Ares FC. W 2021 roku zaatakował nawet UFC, ale przegrał swój pojedynek w Dana White's Contender Series. Lubujący się w technikach parterowych Damiani wydaje się idealnym sprawdzianem dla "Skiby".



W co main evencie Hybrid MMA 3 wystąpi legenda polskiego MMA. Artur Sowiński w przeszłości był mistrzem KSW w kategorii piórkowej, a w jego CV są walki z takimi zawodnikami jak Borys Mańkowski, Kleber Koike Erbst, Anzor Azhiev czy nawet sam Conor McGregor.



- Naszym założeniem jest ściągać znanych i dobrych zawodników. Kornik jest tego typu fighterem, a dodatkowo jego możliwości kontraktowe zakładają, że może się bić w innych federacjach - dodał Kołacki.



"Kornik" 1 marca zawalczy w formule bokserskiej. Jego rywalem będzie współwłaściciel Hybrid Łukasz Szulc. "Siwy" od lat jest trenerem stójki w Mosinie. Boks nie jest dla niego czymś obcym, gdyż Szulc ma na koncie kilka starć w tej formule. Jednym z jego rywali był nawet Skibiński.



Dwa główne pojedynki Hybrid 3 zapowiadają się świetnie, ale to oczywiście nie wszystko. Organizatorzy przygotowali ciekawe starcia od początku gali. Wszystko po to, by zapewnić jeszcze większe emocje niż te podczas grudniowego wydarzenia. A sam aspekt sportowy to nie wszystko.



- Zadbaliśmy jeszcze bardziej o stronę artystyczną i wizualną gali, co zresztą zobaczą widzowie w hali, jak i przed telewizorami - zakończył Kołacki.



Gala Hybrid MMA 3 już 1 marca. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

