ATP w Marsylii: Grigor Dimitrow - Sebastian Korda. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz 1/8 finału turnieju ATP w Marsylii. Po dwóch stronach siatki staną Bułgar Grigor Dimitrow i Amerykanin Sebastian Korda. Który z nich awansuje do najlepszej ósemki francuskiego turnieju? Relacja live i wynik na żywo z meczu Grigor Dimitrow - Sebastian Korda na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 15:00.

Gdyby na mecze tenisowe patrzeć jedynie przez pryzmat miejsc zajmowanych przez poszczególnych zawodników w rankingu ATP, to Grigor Dimitrow byłby zdecydowanym faworytem pojedynku z Sebastianem Kordą. Mimo, że Bułgar to doświadczony i ograny zawodnik, to Amerykanin nie pozostaje bez szans.

Obaj zawodnicy mierzyli się tylko raz w karierze i był to pojedynek niezwykle wyrównany. W 2022 roku również na etapie 1/8 finału Dimitrow po trzysetowej batalii przegrał z Amerykaninem. Do mocnych stron Kordy należą przede wszystkim stabilny serwis i dobry forhend po linii. Dimitrow dysponuje jednak całym arsenałem umiejętności którymi może bez problemu zatrzymać Kordę.

Czy doświadczenie Bułgara okaże się kluczowe?

