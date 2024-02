Hurkacz rozbił rywala! Błyskawiczny awans

Co ciekawe, Hurkacz został dwukrotnie przełamany, ale nawet to nie wpłynęło na mocne przedłużenie spotkania. Polak odbierał rywalowi serwis aż pięciokrotnie, był zdecydowanie lepszy i zasłużenie awansował do ćwierćfinału.

Polak wygrał 6:1, 6:4 i w ćwierćfinale zmierzy się z W ćwierćfinale rywalem Polaka będzie Tomas Machac, który niespodziewanie ograł Lorenzo Musettiego.



Wynik meczu:

Hubert Hurkacz - Aleksandr Szewczenko 2:0 (6:1, 6:4)

Polsat Sport, PAP