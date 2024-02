Nie żyje prezes polskiego klubu. Był z nim związany przez niemal 60 lat

"Flota bez prezesa. Niestety, to okrutna prawda. Dziś o godzinie 2:20 w szpitalu w Pyrzycach zmarł po ciężkiej chorobie prezes Morskiego Klubu Sportowego Flota Leszek Zakrzewski. Nie pomogły starania lekarzy, zabiegi rodziny, modlitwy, formy wspierania przez przyjaciół. Walczył długo i zawzięcie, ale przeznaczenie było nieubłagane. Niewiele ponad miesiąc zabrakło mu do 72. urodzin i do 60 lat współpracy z Flotą. Urodził się 10 marca 1952 r. Od 4 kwietnia 1964 r. związany z Flotą Świnoujście, której poświęcił wszystko. Najpierw grał na pozycji bramkarza, ale choroba wzroku kazała mu wcześnie zakończyć karierę. Od 1978 roku był kierownikiem drużyny seniorów, a od 2015 prezesem klubu, od początku istnienia Morskiego Klubu Sportowego Flota" - czytamy w poście. Poniżej jego pełna treść.

ZOBACZ TAKŻE: W Katarze świętował z Argentyną mistrzostwo świata. Nie żyje wielokrotny uczestnik mundiali!

Śmierć prezesa poruszyła kibiców klubu znad morza. W komentarzach pojawiły się liczne kondolencje dla rodziny i przyjaciół zmarłego.

Flota aktualnie występuje w grupie drugiej trzeciej ligi. Ekipa ze Świnoujścia zajmuje 13. miejsce w tabeli. Trenerem zespołu jest trzykrotny reprezentant Polski Marcin Adamski.