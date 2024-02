Nowa kartka w piłce nożnej! Nadchodzą wielkie zmiany

Informację przekazał "Telegraph Sport". Czego ma dotyczyć niebieska kartka? Sędzia będzie mógł tak ukarać piłkarza, który popełni cyniczny faul lub wyrazi zbyt ekspresyjny sprzeciw wobec decyzji arbitra. Gracz po zobaczeniu niebieskiej kartki zostanie wykluczony na 10 minut.

System był już testowany w Walii. Kolor niebieski został wybrany ponad m.in. pomarańczowy, by odróżniać się od kartek żółtych oraz czerwonych.

W piątek mamy poznać więcej szczegółów. Prawdopodobnie w statucie znajdzie się zapis, że piłkarz, który otrzyma dwie niebieskie kartki w efekcie będzie musiał obejrzeć również tę czerwoną, która oznacza wykluczenie z boiska. Podobnie będzie w przypadku połączenia kartek żółtej i niebieskiej.

Kiedy więc zobaczymy tę nowość w piłce nożnej? Nie zostaną one wprowadzone od razu do obiegu. Faza testowania może obejmować m.in. rozgrywki o Puchar Anglii - zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Na pewno nie pojawią się one w mistrzostwach Europy oraz Lidze Mistrzów.

Jednym z przykładów niebieskiej kartki, jaki został podany, jest faul Giorgio Chielliniego na Bukayo Sace w trakcie finału Euro 2020.

Niebieska kartka pokazana podczas meczu piłki ręcznej/fot. PAP