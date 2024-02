Oficjalnie! Polak dołączył do Manchesteru City! Przywitał go Erling Haaland (WIDEO)

Welcome to City, @Setty2k_ 🇵🇱👋



🏆 FNCS Invitational Champion

🏆 FNCS Trio Champion

🏆 DreamHack Champion



The Polish Fortnite star joins the Man City Esports roster!



🤝 Presented by @etisalatand pic.twitter.com/hTIva9lxdp