Warto przypomnieć, że pierwszy mecz ćwierćfinału Pucharu CEV nie potoczył się po myśli zawodników klubu z Zawiercia. Siatkarze Resovii na początku lutego bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Dzięki temu Resovia zapewniła sobie sporą zaliczkę przed rewanżowym starciem.

To oznacza, że ekipa z Rzeszowa może awansować do kolejnego etapu europejskiego pucharu, nie wygrywając nawet czwartkowego spotkania w Sosnowcu. Giampaolo Medei i jego podopieczni do szczęścia potrzebują triumfu w zaledwie jednym secie.

Aluron w drodze do ćwierćfinału Pucharu CEV wyeliminował kolejno: austriacki TSV Raiffeisen Hartberg, bułgarski Hebar Pazardżik, rumuński SCM Craiova i włoski Allianz Mediolan.

Resovia natomiast uczestniczyła w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W grupie B zajęła 3. miejsce, co dało jej prawo gry w ćwierćfinale mniej prestiżowego Pucharu CEV.

Kiedy mecz Zawiercie - Resovia? O której godzinie mecz Zawiercie - Resovia? Gdzie obejrzeć mecz Zawiercie - Resovia?

Data meczu Zawiercie - Resovia to 8 lutego. Godzina meczu Zawiercie - Resovia to 19:45. Transmisja meczu Zawiercie - Resovia w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.