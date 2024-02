Tragedia polskiej tenisistki. Miała grać w półfinale, a teraz taka informacja

Linette ostatnio występowała na kortach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas turnieju w Abu Zabi pochodzą z Poznania zawodniczka, brała udział zarówno w rywalizacji singlowej, jak i deblowej.

W singlu odpadła w drugiej rundzie, kiedy lepsza od niej okazała się Beatriz Haddad Maia. Polka z lepszej strony zaprezentowała się w deblu, gdzie występowała w parze z Bernardą Perą. Polsko-amerykański duet najpierw rozprawił się z parą Ons Jabeur - Naomi Osaka, a później wygrał starcie z Chan Hao-Ching i Giulianą Olmosą.

Dzięki tym triumfom Linette i jej partnerka na korcie zapewniły sobie awans do półfinału turnieju. Jak się jednak okazało, zawodniczka rodem ze stolicy Wielkopolski nie wybiegnie na kort. Wszystko przez kontuzję lewego uda. Przez to bez gry do finału awansują triumfatorki ćwierćfinału Linda Noskova/Heather Watson - Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic.