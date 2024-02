Jelena Rybakina to jedna z głównych faworytek do triumfu w tegorocznym turnieju WTA w Abu Zabi. Tenisistka z Kazachstanu w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Danielle Collins. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Rybakina to turniejowa "jedynka" zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie musiała zatem rywalizować w poprzedniej rundzie, w której Collins pokonała "dziką kartę" Naomi Osakę 7:5, 6:0. Wcześniej Amerykanka, aby dostać się do drabinki głównej turnieju musiała przejść przez dwuetapowe kwalifikacje, co oznacza, że czwartkowa potyczka będzie dla niej już czwartą w Abu Zabi, podczas gdy pierwszą dla Kazaszki.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda tenisa o Arynie Sabalence. "Czułam, że ludzie nie chcą z nią grać"

Rybakina ostatni mecz stoczyła trzy tygodnie temu w Melbourne, gdzie odpadła w drugiej rundzie Australian Open. Nie może zatem zaliczyć tamtego turnieju do udanych, ale nie zmienia to faktu, że jest zdecydowaną faworytką starcia z Collins.

Obie zawodniczki dzieli duża różnica w rankingu WTA. Rybakina plasuje się na wysokiej piątej lokacie z perspektywą awansu na czwarte miejsce po tym jak z najbliższych turniejów wycofała się będąca na tej pozycji Jessica Pegula. Z kolei jej rodaczka - Collins znajduje się na 71. lokacie.

Będzie to czwarte starcie Rybakiny z Collins. Amerykanka wygrała pierwsze z nich w 2021 roku. Dwa lata później dwukrotnie lepsza była Kazaszka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Rybakina - Collins od godz. 13:00 na Polsatsport.pl.