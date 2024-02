Czas na kolejne tenisowe emocje! Już w piątek na kort we Francji wyjdą Arthur Rinderknech oraz Grigor Dimitrow. Jak zaprezentują się obaj zawodnicy?

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje wieloletni działacz piłkarski. Miał 69 lat

Rinderknech w pierwszym spotkaniu turnieju pokonał Amerykanina - Cressy'ego, a w kolejnej rundzie mierzył się z Czechem - Lechecką. Dimitrow od razu rywalizował w 1/8 finału, gdzie pokonał pewnie Amerykanina - Sebastiana Kordę.



Jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w Marsylii jest Hubert Hurkacz. Polak znakomicie rozpoczął nowy sezon. Razem z reprezentacją Polski dotarł do finału drugiej edycji turnieju United Cup. Nieźle poradził sobie również na kortach w Melbourne. Ćwierćfinał Australian Open to najlepszy wynik Hurkacza w Australii.



Relacja live i wynik na żywo meczu Rinderknech - Dimitrow od godz. 19:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport