Hubert Hurkacz jest najwyżej rozstawionym zawodnikiem podczas turnieju ATP 250 w Marsylii. Ścisła światowa czołówka odpuściła sobie udział w tych zawodach, ale wrocławianin zdecydował się uczestniczyć. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście fakt, że broni on tytułu wywalczonego przed rokiem.

Hurkacz zaczął rywalizację w Marsylii od meczu 1/8 finału. W tej rundzie jego rywalem był Aleksander Szewczenko. To kazachski tenisista z rosyjskim pochodzeniem. Sklasyfikowany jest na 56. miejscu miejscu rankingu ATP.

Polak sprostał roli faworyta i w dwóch setach ograł przeciwnika. W pierwszej partii całkowicie zdominował Kazacha, triumfując 6:1. Druga odsłona była bardziej wyrównana, Hurkacz co prawda rozpoczął lepiej od przeciwnika, przełamał go i objął prowadzenie 3:2, jednak chwilę później sam stracił serwis i było 3:3. W kolejnym gemie ponownie przełamał Kazacha i to wystarczyło mu do przypieczętowania zwycięstwa 6:4.

W meczu ćwierćfinałowym Polak zmierzy się z Czechem Tomasem Machacem. To 66. zawodnik rankingu.

ATP w Marsylii: Kiedy mecz Hurkacz - Machac? O której godzinie? Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Machac?

Mecz Hurkacz - Machac zaplanowano na piątek. Transmisja w Polsacie Sport News. Początek około godziny 16:30.