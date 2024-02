Hurkacz, który pod koniec stycznia awansował na najwyższe w karierze ósme miejsce w rankingu ATP, broni w Marsylii tytułu. W pierwszej rundzie miał tzw. wolny los.

ZOBACZ TAKŻE: Tenisistki znów połączą siły? To może być zła wiadomość dla Polski!

W czwartek wrocławianin całkowicie zdominował 56. w zestawieniu ATP Kazacha w pierwszej partii zwyciężył 6:1. 23-letni Szewczenko wygrał jedynego w tym secie gema przy serwisie Polaka.

Druga część rywalizacji była bardziej wyrównana, Hurkacz co prawda rozpoczął lepiej od rywala, przełamał go i objął prowadzenie 3:2, jednak chwilę później sam stracił serwis i było 3:3. W kolejnym gemie ponownie przełamał Kazacha i to wystarczyło mu do zapewnienia sobie zwycięstwa 6:4.

O półfinał wrocławianin powalczy z 66. w rankingu ATP Czechem Machacem, który w 1/8 finału niespodziewanie wyeliminował rozstawionego z "szóstką" Włocha Lorenzo Musettiego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Tomas Machac na Polsatsport.pl.