Czas na kolejne tenisowe emocje! Już w piątek na kort we Francji wyjdą Zhizhen Zhang i Karen Chaczanow. Jak zaprezentują się obaj zawodnicy?

Zhang w swoich pierwszych spotkaniach pokonał Włocha Zeppieriego oraz Kanadyjczyka - Auger-Aliassime'a. Chaczanow z kolei pewnie rozprawił się z Hiszpanem - Roberto Bautistą Agutem.



Jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w Marsylii jest Hubert Hurkacz. Polak znakomicie rozpoczął nowy sezon. Razem z reprezentacją Polski dotarł do finału drugiej edycji turnieju United Cup. Nieźle poradził sobie również na kortach w Melbourne. Ćwierćfinał Australian Open to najlepszy wynik Hurkacza w Australii.



PI, Polsat Sport