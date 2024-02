Kłopoty rywala Polaka przed walką na UFC. Wyglądał na wykończonego (WIDEO)

27-latek wniósł na wagę 187,5 funta. To o 1,5 funta (ok. 0,7 kg) więcej niż wynosi limit wagi średniej. Bryczek (17-5, 11 KO, 1 Sub) bez problemów poradził sobie z limitem. Zawodnik z Bielska-Białej ważył 185,5 funta, a zatem w granicach tolerancji. Zgodnie z regulaminem Potieria (19-5, 9 KO, 6 Sub) mógł otrzymać dodatkowe dwie godziny na zrobienie wagi. Na to nie pozwoliła mu jednak komisja nadzorująca ważenie. Pojedynek się odbędzie, ale Ukrainiec będzie musiał oddać Polakowi część gaży.

ZOBACZ TAKŻE: 7 lat więzienia dla polskiego zawodnika MMA!

Ihor Potieria misses weight 187.5 pic.twitter.com/BAL7tMAOHF — MMA Mania (@mmamania) February 9, 2024

Warto wspomnieć, że Potieria zaakceptował ofertę walki z Bryczkiem z zaledwie tygodniowym wyprzedzeniem. Pierwotnie przeciwnikiem Polaka miał być Albert Duraev, lecz Rosjanin nie mógł pojawić się na gali z powodu problemów wizowych. Ponadto urodzony w Kijowie zawodnik swoje ostatnie boje toczył wyższej wadze, konkretnie półciężkiej. Teraz zdecydował się na powrót do dywizji średniej, w której rywalizował w przeszłości. Jak się okazało, Ukrainiec źle przekalkulował sobie proces zbijania wagi.

Nie wiadomo, w jaki sposób te problemy wpłyną na dyspozycję Potierii. Bryczek uchodzi za faworyta pojedynku. Obecnie może pochwalić się serią pięciu wygranych przez nokauty w pierwszych rundach. Natomiast "Duelist" odkąd trafił do UFC (po pokonaniu w Dana White's Contender Series Łukasza Sudolskiego), stoczył cztery walki, z których wygrał tylko jedną.

Zbliżająca się wielkimi krokami gala UFC Vegas 86 będzie bardzo interesująca dla polskich kibiców. W karcie walk znalazł się nie tylko Bryczek, ale również Marcin Prachnio (16-7, 11 KO, 1 Sub). Mieszkający i trenujący w Holandii Polak skrzyżuje rękawice z Devinem Clarkiem (14-8, 4 KO, 1 Sub).

Transmisja gali UFC z walkami Bryczek - Potieria oraz Prachnio - Clark w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek w sobotę o 23:00.