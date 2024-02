Świetne wieści od piłkarskiego reprezentanta Polski! Przekazał radosną nowinę

To kolejny ważny etap w życiu 29-letniego piłkarza. W lutym zeszłego roku oświadczył się swojej partnerce. Nowinę o jej ciąży ogłosili w październiku.

Wspaniałe wieści piłkarz przekazał za pośrednictwem Instagrama. Urocze zdjęcie, które przedstawia go z synem podpisał "Witaj na świecie synu". W opisie podziękował również swojej narzeczonej.

Damian Szymański na co dzień występuje w zespole AEK Ateny. Piłkarz reprezentacji Polski na tyle dobrze czuje się w drużynie, że został nawet jej kapitanem. Niestety w ostatnim czasie doznał kontuzji, która wykluczy go z gry na około cztery tygodnie. Do pełnej dyspozycji ma wrócić na początku marca.