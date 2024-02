Wielki skandal! Oskarżenia o antysemityzm wywołały burzę przed meczem

Do niemałego skandalu doszło przed meczem eliminacji mistrzostw Europy koszykarek. Reprezentantki Irlandii nie podały rąk rywalkom z Izraela. Była to odpowiedź na zarzuty o antysemityzm.

W czwartkowym meczu eliminacji żeńskiego EuroBasketu Izrael zmierzył się z Irlandią. Dwa dni przed tym wydarzeniem jedna z izraelskich koszykarek, a dokładnie Dor Saar zaatakowała Irlandczyków.

- Wiadomo, że oni są dość antysemiccy i nie jest to tajemnicą. Spodziewany się zatem ostrego meczu. Wiemy, że nas nie kochają i dlatego w takich meczach zostawiamy na boisku wszystko - powiedziała Izraelka.

Wywołało to niemałe oburzenie po irlandzkiej stronie. Federacja poinformowała FIBA, że zawodniczki nie będą brały udziału w przedmeczowym powitaniu.

Irlandki nie wyszły na środek parkiety podczas hymnów, a także nie podały ręki swoim rywalkom. Co ciekawe problemy ze zorganizowaniem tego wydarzenia ciągnęły się już od listopada, kiedy pierwotnie miało dojść do meczu. Wtedy Izrael został zaatakowany przez siły Hamasu, a spotkanie przeniesiono do Rygi. Tam też ostatecznie je rozegrano w czwartek, a Izraelki wygrały z Irlandkami 87:57.

IM, Polsat Sport