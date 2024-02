Wystarczyła jedna akcja. Legia Warszawa wygrała ważny mecz

Pierwsza połowa na pewno nie była dobrym widowiskiem. Przewagę wówczas miała Legia, na co wskazują też statystyki. Nie przełożyło się to na gole, gdyż do przerwy zawodnicy schodzili do szatni przy wyniku 0:0.

W 52. min szansę na zdobycia gola mieli "Niebiescy". Wykonywali oni wówczas rzut wolny, niezbyt daleko od pola karnego gości. Jednak Miłosz Kozak uderzył niecelnie. Trzy minuty później dobre, prostopadłe podanie dostał - będący w polu karnym - Robert Dadok, ale potknął się i upadł.

W 56. min Legia przeprowadziła kontrę, która zakończyła się zdobyciem przez nią gola. Po dalekim podaniu Wszołka piłka trafiła do Blaza Kramera. Ten ostatni odegrał do Marca Guala, który pokonał chorzowskiego golkipera.

W 72. min powinno być 0:2, jednak będący w bardzo dobrej sytuacji Maciej Rosołek uderzył niecelnie. Cztery minuty później bliski pokonania golkipera Ruchu był Wszołek, ale Dante Stipica zdołał obronił jego strzał.

W ostatnich minutach inicjatywę mieli chorzowianie, ale Legia mądrze się broniła.

Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Bramka: Marc Gual 56.

Ruch Chorzów: Dante Stipica - Patryk Stępiński, Szymon Szymański, Maciej Sadlok - Robert Dadok, Juliusz Letniowski (84. Filip Starzyński), Patryk Sikora, Łukasz Moneta (80. Josema) - Miłosz Kozak (76. Wiktor Długosz), Michał Feliks (84. Przemysław Szur), Adam Vlkanova (76. Filip Wilak).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Yuri Ribeiro, Steve Kapuadi, Radovan Pankov - Paweł Wszołek, Rafał Augustyniak (46. Bartosz Kapustka), Juergen Elitim, Patryk Kun (64. Ryoya Morishita) - Josue (81. Filip Rejczyk), Blaz Kramer (74. Tomas Pekhart), Marc Gual (64. Maciej Rosołek).

Żółte kartki: Michał Feliks - Rafał Augustyniak.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 37 223.

PAP