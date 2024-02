Chińczycy wściekli na Messiego! Postanowili zemścić się na reprezentacji Argentyny

Piłkarska reprezentacja Argentyny miała rozegrać dwa mecze towarzyskie w Chinach. Spotkania zostały jednak odwołane przez gospodarzy. Wszystko przez to, że Chińczycy nie chcą organizować meczów, w których mógłby zagrać Leo Messi. To pokłosie sytuacji, do jakiej doszło przed meczem Interu Miami w Hongkongu.