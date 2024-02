Co za mecz we Włocławku! King lepszy od Anwilu w hicie kolejki

Ogromne emocje w sobotnim hicie ORLEN Basket Ligi we Włocławku! Ostatecznie King Szczecin pokonał Anwil 90:88!

Trafienia z dystansu Janari Joesaara, Luke'a Petraska i Tomasa Kyzlinka dawały nawet osiem punktów przewagi gospodarzom na początku spotkania. Później starali się na to reagować m. in. Zac Cuthbertson i Kacper Borowski. Po następnych akcjach Victora Sandersa włocławianie uciekali nawet na 10 punktów!

Ostatecznie po 10 minutach było 27:17. W drugiej kwarcie Anwil uciekał nawet na 16 punktów po indywidualnym zagraniu Amira Bella i trójce Jakuba Garbacza. Szczecinianom bardzo ciężko było dotrzymać kroku rywalom, mimo że kolejne trójki trafiał Cuthbertson. Później straty rzutami wolnymi zmniejszał jednak jeszcze Andrzej Mazurczak. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:45.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego zbliżał się na trzy punkty dzięki zagraniom Kacpra Borowskiego i Avery’ego Woodsona. Spotkanie zdecydowanie się wyrównało, a gospodarze utrzymywali przewagę po rzutach Janari Joesaara i Kalifa Younga. To jednak nie wystarczało, bo prowadzenie przyjezdnym po chwili dawał Filip Matczak! Ostatecznie po 30 minutach był remis - po 65.

Kolejną część meczu od pięciu punktów z rzędu rozpoczął Zac Cuthbertson. Po chwili rzut z dystansu dołożył Przemysław Żołnierewicz, a skończyło się to na serii 0:11. Świetnie zaczęli na to reagować zarówno Victor Sanders, jak i Luke Petrasek. Na trochę ponad dwie minuty przed końcem kolejne trójki tych graczy oznaczały już remis! W samej końcówce kluczową trójkę trafił Meier, a rzut wolny dołożył Żołnierewicz. Do remisu mógł jeszcze doprowadzić Sanders, ale nie trafił, więc ze zwycięstwa 90:88 cieszył się King!

Najlepszym graczem gości był Zac Cuthbertson z 20 punktami, 11 zbiórkami i 4 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Victor Sanders - zdobył 28 punktów i 5 asyst.

ORLEN Basket Liga - 21. kolejka

Anwil Włocławek - King Szczecin 88:90 (27:17, 26:28, 12:20, 23:25)

Anwil: Victor Sanders 28, Luke Petrasek 18, Tomas Kyzlink 16, Janari Joesaar 8, Ziga Dimec 7, Kalif Young 4, Jakub Garbacz 3, Amir Bell 2, Mateusz Kostrzewski 2;

King: Zac Cuthberston 20, Darryl Avery Woodson 18, Przemysław Żołnierewicz 16, Tony Meier 13, Kacper Borowski 11, Andrzej Mazurczak 10, Filip Matczak 2, Michał Nowakowski 0, Maciej Żmudzki 0.

PLK.PL