Kapitalny gol Lukasa Podolskiego! Wyjazdowa wygrana Górnika Zabrze.

W 15. minucie kilkudziesięciometrowy wykop Rafała Janickiego przedłużył głową Sebastian Musiolik, a Adrian Kapralik nie zmarnował sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali. Zawodnikowi gości nie przeszkodził ostry kąt, z jakiego strzelał.

Do przerwy gliwiczanie prowadzili atak pozycyjny. Wyraźnie denerwował się przy linii bocznej ich trener Aleksandar Vukovic. W końcówce blisko pokonania głową Daniela Bielicy był Kamil Wilczek. Mimo to ekipa trenera Jana Urbana schodziła do szatni z jednobramkową zaliczką.

Kibice miejscowych powitali swoich piłkarzy po przerwie głośnym zapewnieniem, że w nich wierzą. Piłkarze Piasta atakowali skrzydłami, próbowali uderzeń z daleka. Ponownie skutecznością błysnęli przeciwnicy. Boris Sekulic dośrodkował w pole karne, głową zgrał Dania Rasak, a formalności dopełnił z pięciu metrów niepilnowany Kapralik.

Niewiele pomogły dwie zmiany, jakie zrobił szkoleniowiec gospodarzy, bo po chwili „petardę” zza pola karnego odpalił kapitan zabrzan Podolski i piłka wpadła pod poprzeczkę.

Starania gliwiczan o zmianę wyniku długo nie przynosiły efektów. Blisko zdobycia kontaktowego gola byli rezerwowi Fabian Fiasecki i Jorge Felix – strzał pierwszego obronił Bielica, Hiszpan trafił z bliska w boczną siatkę. Felix poprawił się w kolejnej akcji. Wykorzystał centrę Arkadiusza Pyrki i głową pokonał bramkarza gości. Na więcej drużyny trenera Vukovica nie było stać.

Skrót meczu Piast - Górnik 1:3

Piast był niepokonany w ligowych starciach z Górnikiem od jedenastu spotkań. Ta passa została w sobotę przerwana.

Piast Gliwice - Górnik Zabrze 1:3 (0:1)

Bramki: Jorge Felix 82 - Adrian Kapralik 15, 61, Lukas Podolski 65

Piast Gliwice: Karol Szymański - Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Jakub Holubek - Damian Kądzior, Patryk Dziczek, Miłosz Szczepański (62. Jorge Felix), Grzegorz Tomasiewicz (83. Tihomir Kostadinov), Serhij Krykun (46. Michael Ameyaw) - Kamil Wilczek (62. Fabian Piasecki).

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Boris Sekulic, Dominik Szala, Rafał Janicki, Michal Siplak - Adrian Kapralik (90+2. Filipe Nascimento), Damian Rasak, Dani Pacheco (72. Szymon Czyż), Lawrence Ennali (72. Kamil Lukoszek) - Lukas Podolski (81. Soichiro Kozuki), Sebastian Musiolik (81. Piotr Krawczyk).

Żółte kartki: Arkadiusz Pyrka, Patryk Dziczek - Damian Rasak.

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków).



Widzów: 8035.

BS, PAP