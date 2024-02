Klub z Poznania zdegradowany!

Przed ostatnią kolejką sytuacja w tabeli była mocno zagmatwana. Aż cztery zespoły były zagrożone bezpośrednią degradacją - ostatnia drużyna rundy zasadniczej opuszcza szeregi superligi, a przedostatnia zagra baraż z wicemistrzem pierwszej ligi.

Pierwsze starcie - LKS Gąsawa z Grunwaldem zaplanowano już na piątek. Broniący tytułu poznaniacy musieli wygrać, by spokojnie czekać na rezultaty z innych boisk. W pewnym momencie wojskowi byli bliscy zrealizowania celu, bowiem w 43. minucie po dwóch golach Tomasza Dutkiewicza wygrywali 3:2. Ostatnie słowo znów należało do gospodarzy, których do zwycięstwa poprowadzi Korneliusz Nitka, zdobywca trzech bramek.

Decydujący mecz rozegrano w Poznaniu - ENEA AZS AWF podejmował LKS Rogowo. Obu drużynom wystarczał remis, by utrzymać się w superlidze. Oba zespoły potraktowały niezwykle poważnie to spotkanie, tym bardziej, że stawką był też awans do najlepszej szóstki, która wystąpi w turnieju finałowym. Początkowo inicjatywa należała do akademików, którzy jeszcze po 40 minutach prowadzili 3:2. Potem role się odwróciły, znakomita skuteczność byłego reprezentanta Polski Mateusza Hulboja (cztery) zapewniła rogowianom wygraną 7:4 i awans do turnieju finałowego.

BS, PAP