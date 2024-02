Lewandowski czuje jego oddech na plecach. Tak mówi o Polaku

Robert Lewandowski nadal jest pierwszym wyborem Xaviego Hernandeza na pozycji napastnika, ale odczuwa już na plecach oddech swojego młodego konkurenta. Vitor Roque przybył do Barcelony w styczniu i zdążył zdobyć dwie bramki. W wywiadzie dla "Mundo Deportivo" opowiedział o swojej relacji z Lewandowskim.

Robert Lewandowski rozgrywa obecnie swój drugi sezon w barwach Barcelony. W poprzednim Polak został królem strzelców La Liga i rozkochał w sobie kibiców katalońskiego klubu.

Bieżące rozgrywki są w wykonaniu napastnika - jak i całej drużyny - słabsze. To odbija się na skuteczności Lewandowskiego, który do tej pory zdobył dziewięć ligowych bramek.



Tymczasem w styczniu do zespołu Barcelony dołączył Vitor Roque. 18-letni Brazylijczyk jest szykowany na następcę Lewandowskiego. Na razie pełni rolę rezerwowego, ale zdążył już strzelić dwa gole - za każdym razem wchodząc z ławki.



W wywiadzie udzielonym "Mundo Deportivo" Roque opowiedział o swojej relacji z Lewandowskim.

- To niesamowity zawodnik, jak wszyscy w szatni. To zawodnik, który pisał historię futbolu. Staram się uczyć od niego jak najwięcej, zawsze ma chęć do pracy. Po zakończeniu treningów staram się podążać jego śladami, aby nauczyć się jak najwięcej - mówił napastnik.



Dziennikarze dopytali Roque, czy dostał jakieś rady od Lewandowskiego.

- Mówi mi, że jestem jeszcze bardzo młody, więc mogę być spokojny, bo mam przed sobą świetlaną przyszłość - odparł Brazylijczyk.