Asseco Resovia z dorobkiem 41 punktów zajmuje czwarte miejsce w tabeli PlusLigi. Do trzeciego Aluronu CMC Warta Zawiercie traci dziewięć punktów i musi "uciekać" przed piątym Treflem Gdańsk, który ma na swoim koncie 38 "oczek". W ostatnim meczu na krajowym podwórku rzeszowianie bez problemów pokonali Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0. Oba zespoły przystąpiły do meczu mocno osłabione aż do takiego stopnia, że w ZAKSIE wystąpił Justin Ziółkowski, który na co dzień jest trenerem przygotowania fizycznego.

Asseco Resovia w pierwszym secie szybko wypracowała przewagę i ją utrzymywała (25:17). Druga odsłona rozpoczęła się od prowadzenia ZAKSY, ale przeciwnicy szybko wyrównali i odskoczyli ze stanu 16:17 na 21:17 i finalnie 25:21. Trzeci set był najbardziej zacięty - zakończył się grą na przewagi i wygraną Asseco 26:24.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz z mroczną przeszłością ma nowy klub. Był skazany na 5 lat więzienia

PSG Stal Nysa plasuje się na ósmym miejscu w tabeli polskich rozgrywek - zgromadziła 29 punktów. Do siódmego zespołu z Olsztyna traci dwa "oczka", a od dziewiątej Skry ma dwa punkty więcej. Po serii czterech porażek Stal zaczęła punktować po zaciętych spotkaniach. Najpierw na wyjeździe wygrała z Indykpolem AZS Olsztyn 3:2, a potem na własnym parkiecie pokonała Exact Systems Hemarpol Częstochowa również 3:2 (20:25, 26:24, 22:25, 25:22, 15:9).



Relacja i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa Zawiercie od godz. 14:45 na Polsatsport.pl

Karolina Zielonka, Polsat Sport