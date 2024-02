Polska w finale mistrzostw Europy! Hiszpania ograna, czas na mecz o złoto

Polskie hokeistki na trawie awansowały do finału halowych mistrzostw Europy rozgrywanych w Berlinie. W półfinale pokonały Hiszpanię 2:1 (0:0). W niedzielnym meczu o złoty medal zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Niemcy - Austria.

- Hiszpanki miały dwa krótkie rogi, ale umiejętnie się wybroniliśmy. My natomiast wywalczyliśmy tylko jeden i go wykorzystaliśmy. Muszę podkreślić heroiczną postawę naszych dziewczyn w obronie. W końcówce Hiszpanki wycofały bramkarkę, ale moim zdaniem, uczyniły to trochę za późno i nie zdążyli wykreować jakiś sytuacji - powiedział po spotkaniu szef wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie i jednocześnie były selekcjoner żeńskiej kadry Krzysztof Rachwalski.

To właśnie pod jego wodzą Polki osiem lat temu w Mińsku osiągnęły swój największy sukces na hali zdobywając wicemistrzostwo Starego Kontynentu. To był też ostatni znaczący sukces biało-czerwonych.

Zdaniem Rachwalskiego o sukcesie Polek zadecydował przede wszystkim przedpołudniowy mecz z Austriaczkami zremisowany 1:1.

- Przeciwko Austrii Marta Kucharska obroniła dwa rzuty karne, dzięki czemu zremisowaliśmy to spotkanie i w półfinale trafiliśmy na łatwiejszego rywala. W całym turnieju nasza defensywa kierowana przez Marlenę Rybachę zagrała naprawdę solidnie - podkreślił.

W spotkaniu o złoty medal Polki zagrają ze zwycięzcą drugiego półfinału Niemcy - Austria. Finał odbędzie się w niedzielę o godz. 14.

BS, PAP