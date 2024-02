To będzie spotkanie na szczycie La Liga. Obecność "Królewskich" w ścisłej czołówce rozgrywek to norma, ale już tak wysoka pozycja Girony jest dużym zaskoczeniem. Klub z Katalonii w tym sezonie przegrał tylko jeden mecz, potrafił wygrać m.in. na wyjeździe z Barceloną (4:2), a po dwudziestu trzech kolejkach ma do Realu tylko dwa punkty straty.

Gwiazdą drużyny prowadzonej przez Michela, legendę madryckiego Rayo Vallecano, jest ukraiński napastnik Artem Dowbyk, który w tym sezonie zdobył już 14 goli i razem z Borją Mayoralem z Getafe oraz Jude'em Bellinghamem jest liderem klasyfikacji strzelców. W sobotni wieczór obrona Realu będzie musiała śledzić każdy jego ruch, by nie dać się zaskoczyć.

W swoich ostatnich spotkaniach zarówno Real, jak i Girona, straciły punkty. Zespół z Madrytu zremisował 1:1 z lokalnym rywalem, Atletico, z kolei wicelider La Liga podzielił się punktami z Realem Sociedad (0:0). Jeśli w bezpośrednim starciu pierwszej z drugą drużyną w tabeli również dojdzie do podziału punktów, prowadzenie zachowają "Królewscy". Liderami pozostaną również w przypadku zwycięstwa, natomiast porażka spowoduje, że na szczyt wskoczy ekipa z Katalonii.

Początek meczu Real Madryt - Girona o godzinie 18:30. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

GW, Polsat Sport