Rybakina w pierwszym meczu w Abu Dhabi pokonała Daniellę Collins 4:6, 6:3, 6:3. W ćwierćfinałowym starciu miała mniejsze problemy, bo udało jej się odnieść zwycięstwo nad Cristiną Bucsą już w dwóch setach. W pierwszym Rybakina oddała rywalce tylko jednego gema na stan 5:1. We wcześniejszych wygrywała pewnie - m.in. trzy razy do zera. Cała partia zakończyła się wygraną reprezentantki Kazachstanu 6:1. W drugim secie niespodziewanie prowadzenie utrzymywała Bucsa, aż do remisu 4:4. Wówczas Rybakina wygrała dwa gemy z rzędu, całą partię 6:4 i mecz 2:0.

Samsonowa to piętnasta rakieta świata. W Abu Dhabi radzi sonie doskonale. W pierwszej rundzie pewnie pokonała Łesię Curenko 6:0, 6:1. Potem również 2:0 wygrała z Anheliną Kalininą (6:1, 6:3). W ćwierćfinałowym starciu nieoczekiwanie pokonała wyżej notowaną Barborę Krejcikovą (12. miejsce w rankingu WTA). Rosjanka w pierwszym secie prowadziła 2:0 i utrzymywała przewagę aż do remisu 5:5. Potem udało się jej wygrać dwie partie z rzędu i w konsekwencji całego seta 7:5. W drugiej odsłonie Samsonowa również prowadziła - nawet 5:2. Wtedy na chwilę przebudziła się Krejcikova i doprowadziła do stanu 4:5. W decydującym secie lepsza okazała się Rosjanka i wygrała go 6:4.

Karolina Zielonka, Polsat Sport