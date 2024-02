Zapowiedź hitowego transferu. Słynny klub ściągnie gwiazdę polskiej ligi

Cibara, wiceprezes i członek zarządu Galatasaray, o zakontraktowaniu Kalandadze na sezon 2024/2025 powiedział w rozmowie z telewizją TRT Spor, która jest oficjalnym partnerem tureckiej ekstraklasy kobiet, Vodafone Sultanlar Ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Z kim i kiedy zagra Resovia? Pary półfinałowe Pucharu CEV siatkarzy

Odejście Gruzinki byłoby dużą stratą dla Rysic, dla których 25-letnia przyjmująca gra od 2021 roku. W poprzednich rozgrywkach była czwartą najlepiej punktującą zawodniczką Tauron Ligi, miała najwięcej asów serwisowych, a obok Melisy Durul z Grot Budowlanych Łódź oraz Valentiny Diouf z ŁKS-u Commerceconu Łódź zdobyła najwięcej nagród MVP (siedem). W trwającym sezonie wśród najlepiej punktujących jest jedenasta, a zawodniczką meczu była wybierana dwukrotnie.

Pochodząca z Tbilisi siatkarka ma w dorobku trzy medale Tauron Ligi - dwa srebrne z drużyną z Rzeszowa (2022, 2023) oraz brązowy, wywalczony z ŁKS-em Commerceconem Łódź. Z Rysicami w 2022 roku zdobyła Puchar Polski.

Transfer do Galatasaray byłby dla Kalandadze powrotem do Turcji po pięcioletniej przerwie. W tamtejszej lidze grała od 2015 do 2019 roku, najpierw w Ankara DSI GSK, następnie w PTT Sporze.

Drużyna Galatasaray Daikin Stambuł w sezonie 2022/2023 zajęła w Vodafone Sultanlar Ligi szóste miejsce. W obecnym jest na siódmej pozycji w tabeli (dziewięć zwycięstw i 10 porażek w 19. kolejkach).

PGE Rysice Rzeszów to aktualne wicemistrzynie Polski. Po osiemnastu kolejkach trwających rozgrywek są aktualnie na drugim miejscu (15 zwycięstw, trzy porażki). Rywalizację w Lidze Mistrzyń zakończyły na rundzie play-off, w której uległy w dwumeczu jednej z najsilniejszych tureckich ekip, Vakifbankowi Stambuł.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport