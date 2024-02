To będzie niezwykły wieczór na San Siro! W meczu 24. kolejki Serie A AC Milan zmierzy się z SSC Napoli. Mistrzowie Italii z ostatnich lat nie radzą sobie najlepiej w tym sezonie. Który w niedzielę okaże się lepszy? Relacja live i wynik meczu AC Milan - SSC Napoli na Polsatsport.pl.

Rossoneri aktualnie plasują się wyżej w ligowej tabeli. Mają na koncie 49 punktów i bilans 15 zwycięstw, 4 remisów i 4 porażek. Napoli z kolei zgromadziło 35 punktów, wygrywając dziesięciokrotnie, pięciokrotnie remisując i przegrywając siedem spotkań.

Milan notuje znakomitą serię w lidze. Podopieczni Stefano Piolego nie przegrali od ośmiu kolejek. Warto jednak podkreślić, że od wielu lat nie potrafią też wygrać z Napoli przed własną publicznością.

Mecz tych ekip w rundzie jesiennej zakończył się podziałem punktów. Milan prowadził już 2:0 po dwóch bramkach Oliviera Giroud, lecz Napoli odrobiło straty za sprawą trafień Matteo Politano i Giacomo Raspadoriego.

Niedzielne spotkanie będzie wyjątkowe dla szkoleniowca Milanu, bo zasiądzie na ławce tego zespołu po raz 220. Tym samym wyrówna osiągnięcie legendarnego Arrigo Sacchiego.

Pomimo problemów z klubem w wyjściowym składzie na to spotkanie ma znaleźć się Piotr Zieliński. Polak został skreślony z listy zawodników zgłoszonych do Ligi Mistrzów, ponieważ po sezonie odejdzie z Napoli. Decyzja Aurelio De Laurentiisa była szeroko komentowana we włoskich mediach.

CM, Polsat Sport