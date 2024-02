Dla obu zespołów będzie to pierwszy ligowy mecz w tym roku. Zajmujący 12. miejsce w tabeli łodzianie do wiosennej części rozgrywek ekstraklasy przygotowywali się przez pięć tygodni m.in. w podłódzkiej Wiśniowej Górze oraz na zgrupowaniu w Turcji.

"Trudno wystawić notę za ten okres, bo wystawimy ją sami w niedzielę. Jestem zadowolony z przebiegu przygotowań i z pracy wykonanej jako drużyna. Jasno zdefiniowaliśmy oczekiwania wobec siebie, zarówno te merytoryczne, jak i te dotyczące relacji między nami oraz wzajemnych oczekiwań. Najważniejsze będzie jednak to, żeby zdać pierwszy z egzaminów, do których się przygotowywaliśmy" – ocenił szkoleniowiec.

ZOBACZ TAKŻE: Probierz ocenił losowanie Ligi Narodów. Wymowne słowa selekcjonera

Zespół Myśliwca już w pierwszym meczu po zimowej przerwie czeka trudne zadanie, bo do Łodzi przyjedzie wicelider tabeli. Jak przyznał szkoleniowiec, to dobrze, że już na początek ligowych zmagań jego zespół zmierzy się z rywalem z czołówki.

"Dobrze, że możemy zacząć z wysokiego C, z mocnym przeciwnikiem, drużyną prezentującą jakościowy i skuteczny futbol. Przed każdym takim starciem cieszymy się, że to może być mecz atrakcyjnej piłki, z której kibice mogą być zadowoleni po wyjściu ze stadionu. Nasze nastawienie jest takie, żeby to nasi fani byli bardziej szczęśliwi" – podkreślił.

Dodał, że jego piłkarze w starciu z Jagiellonią mają pokazać dobrą i efektywną piłkę. "Po przejściach i bodźcach zebranych w lidze oraz okresie przed rundą jestem bardzo zadowolony z tego, jaka atmosfera panuje w szatni i na boisku, jak dużo zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Czuję bardzo dobrą energię. Zależy mi na tym, żeby ona się nie wypaliła i była prezentowana w każdym momencie niedzielnego meczu" – przyznał 38-letni trener.

Myśliwiec nie chciał zdradzić wyjściowego składu na spotkanie z Jagiellonią, choć wiadomo, że będzie w niej kilka zmian w porównaniu do ostatniego meczu w rundzie jesiennej. W bramce nie wystąpi bowiem Słowak Henrich Ravas, który był bardzo mocnym punktem Widzewa i zimą trafił do występującego w amerykańskiej lidze MLS New England Revolution. W jego miejsce ściągnięto jego rodaka Ivana Krajcirika. 23-latek na debiut w łódzkim zespole będzie musiał jednak poczekać, ponieważ ostatnią część przygotowań spędził na rehabilitacji kolana i w pierwszym wiosennym meczu w bramce wystąpi 20-letni Jan Krzywański lub 23-letni Jakub Szymański.

"To trener (Andrzej) Woźniak zdecyduje, kto będzie bronił w najbliższym meczu. Mówiąc pół żartem, pół serio,, obaj nasi bramkarze popełnili do tej pory mniej błędów od Heńka, a on był topowym golkiperem w lidze. Nie mamy podstaw do tego, żeby martwić się o obsadę tej pozycji" – przekonywał.

W spotkaniu z Jagiellonią zespół Widzewa jako kapitan wyprowadzi Bartłomiej Pawłowski, który w tej roli zastąpił Patryka Stępińskiego (odszedł do Ruchu Chorzów). Myśliwiec nie ukrywał, że powierzenie kapitańskiej opaski 31-letniemu skrzydłowemu było jego decyzją. "Miałem poczucie, że drużyna potrzebuje wskazania, w którym kierunku powinniśmy iść, jakich cech szukać. Ja te cechy zauważyłem i przedstawiłem przed zespołem, co było kluczowe. Jest trzech kapitanów, jest rada drużyny, żeby każdy miał możliwość komunikacji i wypowiedzenia się, czego brakowało. W niektórych meczach reprezentowaliśmy jedną drużyną, by później nie wiedzieć, w którą stronę chcemy zmierzać" – tłumaczył.

W Widzewie, oprócz Krajcirika, z powodu kontuzji nie będą mogli wystąpić m.in. Niemiec Sebastian Kerk, który powoli wraca do pełni zdrowia oraz Albańczyk Juljan Shehu i Ernest Terpiłowski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.

mtu, PAP