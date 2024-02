Poznajecie ją? Aryna Sabalenka zaskoczyła fanów. "Raz do roku"

Aryna Sabalenka nie wystartowała w turnieju WTA od zwycięstwa w Australian Open. Czołowa tenisistka świata przygotowuje się do kolejnych startów, ale ciągle pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. Jej ostatni wpis wywołał prawdziwe poruszenie wśród fanów.

W związku z napiętym grafikiem tenisistka rzadko mają czas na niektóre czynności. W związku z tym Sabalenka korzysta jak tylko może, o czym świadczy jej ostatni wpis w mediach społecznościowych. Wiceliderka światowego rankingu znalazła chwilę, by zaprezentować się fanom w nieco innej odsłonie niż na co dzień.



Sabalenka opublikowała zdjęcie w pełnym makijażu, porównując je do tych tenisowych kortów.

- Raz w roku mogę wyglądać pięknie - napisała na Instagramie.



Sabalenki nie zobaczymy podczas turnieju WTA w Dausze, który rozpoczął się 11 lutego. Ciągle nie wiemy, kiedy zobaczymy ją na korcie.