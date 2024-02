Bałagan w klubie Polaka! "Trener jest wściekły"

W minioną niedzielę (11 lutego) piłkarze Fenerbahce zaledwie zremisowali na własnym stadionie z Alanyasporem 2:2 i stracili fotel lidera Super Lig na rzecz lokalnego rywala, Galatasaray. Tureckie media uważają, że głównym winowajcą ostatnich problemów jest trener Ismail Kartal, który miał stracić panowanie nad szatnią!

"Kartal jest zdesperowany, bo zespołem rządzi Edin Dżeko. Od ostatniego lata klub sprowadził sześciu zawodników, których wskazał Bośniak, a trenera nikt nie zapytał nawet o zgodę. Z piętnastu graczy, ściągniętych w ostatnim czasie przez Fenerbahce, aż sześciu kupiono na wyraźne życzenie Dżeko" - grzmi dziennik "FotoSpor".

W gronie piłkarzy, którzy mieli trafić do "Żółtych Kanarków" z polecenia bośniackiego snajpera, znaleźli się: Dominik Livaković, Dusan Tadić, Rade Krunić, Cengiz Under, Serdar Dursun i Leonardo Bonucci.

"Trener jest wściekły, ponieważ władze klubu robiły w zimowym okienku transferowym wszystko, by sprowadzić takich zawodników, jakich chciał Dżeko, zaś życzenia Ismaila Kartala zostały całkowicie zignorowane. Doszło do tego, że kiedy Krunić i Bonucci trafili do Fenerbahce, w imieniu klubu powitał ich... właśnie Edin Dżeko, zupełnie jakby był on prezesem albo dyrektorem sportowym" - dodaje "FotoSpor".

37-letni snajper, mający w piłkarskim CV występy w takich klubach jak Manchester City, Roma i Inter, jest największą gwiazdą zespołu. W bieżącym sezonie w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 21 goli i miał 7 asyst.